Pronostic Strasbourg Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg – Reims : duel de buteurs

Sur une série de 3 victoires et un nul, Strasbourg a pris ses distances avec la zone de relégation. Les Strasbourgeois comptent actuellement 9 points d'avance sur Dijon, première formation relégable. En difficulté lors de la première partie de saison, le club alsacien va nettement mieux depuis le début du mois de décembre. Les hommes de Thierry Laurey ont perdu seulement deux rencontres lors des 10 dernières journées de Ligue 1, face à Bordeaux et le PSG. Cette bonne période est en grande partie due au duo d'attaquants strasbourgeois, Ludovic Ajorque et Habibou Diallo. Les deux joueurs ont inscrit 17 des 30 buts de leur équipe. Lors des deux dernières journées, c'est l'ancien clermontois Ajorque qui a inscrit les buts décisifs de sa formation, pour une victoire à domicile face à Saint Etienne (1-0) et un nul contre Dijon (1-1). Lors du succès précédent obtenu à Bollaert, c'est le Sénégalais qui s'était signalé en inscrivant le but de la victoire.

En face, Reims compte également l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec Boulaye Dia. Le Sénégalais a inscrit 12 réalisations, mais n'a plus trouvé le chemin des filets depuis son doublé contre Saint-Etienne. A l'instar de Strasbourg, Reims a connu un début de saison compliqué mais s'est parfaitement repris lors des dernières semaines. Le club champenois possède le même nombre de points que le Racing Club de Strasbourg. Les hommes de David Guion sont sur une excellente dynamique avec un seul revers lors des 7 dernières journées, face à Lille. La semaine passée, Reims a confirmé en s'imposant face à Brest (1-0). Cette opposition entre deux équipes en forme s'annonce équilibrée, et le talent des buteurs de ces deux équipes pourrait être la clé de cette rencontre. Il ne serait pas surprenant de voir l'un des deux buteurs sénégalais, voire les deux, scorer sur ce match.