Pronostic Strasbourg PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG en champion à Strasbourg

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Strasbourg - PSG :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 35journée de Ligue 1 débute vendredi par une très belle affiche entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. 6au classement, la formation alsacienne débute le sprint final pour décrocher une place européenne tandis que le PSG vient d’être sacré champion de France. Dans une Meinau qui s’annonce bouillante pour la réception du club de la capitale, le Racing va vouloir repartir de l’avant suite à son revers de la semaine dernière à Lille (1-0). Dans une rencontre équilibrée, les Strasbourgeois se sont fait surprendre en toute fin de rencontre sur un but de Celik. Cette défaite est venue mettre fin à 11 matchs de championnat sans la moindre défaite. Il s’agit seulement du second revers concédé par Strasbourg en 2022 en Ligue 1. A domicile, les hommes de Julian Stéphan se montrent très performants avec un seul revers concédé dans leur antre lors des 12 dernières réceptions face à l’Olympique de Marseille. Le revers concédé en terre lilloise le week-end dernier a donc poussé le Racing en 6position. Cependant, les Alsaciens ne comptent que 3 points de retard par rapport à la troisième place occupée par Rennes.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Paris Saint-Germain vient officiellement d’être sacré champion de France grâce au nul obtenu contre Lens (1-1) le week-end dernier. Toujours boudé par une partie de ses supporters, le PSG veut terminer la saison sur une note positive. En effet, les Parisiens ont connu plusieurs contre-performances cette saison avec des éliminations contre le Real Madrid en 8de finale de la Ligue des Champions et contre l’OGC Nice à ce même stade de la compétition en Coupe de France. Arrivé l’an passé, Pochettino décroche ainsi son premier titre de champion mais n’est pas certain de conserver sa place cet été. Le bilan global est décevant depuis son arrivée. Depuis le départ de cette saison, Paris a connu des problèmes en déplacement face aux équipes bien placées. En effet, les joueurs de la capitale se sont inclinés à Nice, Monaco et Rennes pour des nuls contre Marseille, Lyon et Lens. Depuis son lourd revers à Monaco (3-0), Paris s’est repris avec 4 victoires et 1 nul. Dans une Meinau qui s’annonce en feu, le PSG voudra certainement briller pour fêter son titre. Pour ce déplacement, la Poche devrait aligner son équipe type avec le trio Messi, Neymar et Mbappé qui souhaite battre des records de buts. Le natif de Bondy en est déjà à 22 en Ligue 1 cette saison. Au-dessus sur le papier, le PSG pourrait s’imposer pour sa première sortie en tant que champion et mettre un coup de frein aux ambitions européennes du Racing.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg PSG encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !