Pronostic Strasbourg OM : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Strasbourg et l'OM

Le Racing Club de Strasbourg dispute une rencontre importante vendredi soir en ouverture de la 10journée de Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille. En effet, les Alsaciens occupent seulement la 19place du championnat avec 6 points au compteur. La bande à Laurey a perdu une rencontre importante dans l'optique du maintien face à Reims (2-1) le week-end dernier. Les Strasbourgeois avaient, en revanche, ramené un beau succès de Bretagne la semaine précédente face à Brest (0-3) grâce notamment aux attaquants Diallo et Ajorque. La bonne nouvelle pour Laurey vient des joueurs offensifs muets en début de saison mais qui commencent à retrouver leurs sensations. Pour leur dernier match à la Meinau, les Alsaciens avaient raté leur entame pour se retrouver menés de 3 buts face à Lyon. La belle réaction de la deuxième mi-temps n'avait pas été suffisante pour revenir au score mais on avait déjà aperçu le potentiel offensif du nouveau duo Diallo-Ajorque (défaite 3-2). Pour la venue de Marseille, Strasbourg va vouloir attaquer pied au plancher pour accrocher un résultat.

En face, l'Olympique de Marseille pointe à la 5place avec un match en moins, qui pourrait les replacer sur le podium. Ce constat semble paradoxal car les Olympiens sont loin d'être séduisants dans le jeu. Accrocheurs, les Phocéens ont récupéré des points à plusieurs reprises lors des dernières minutes des rencontres. Victorieux de ses deux derniers matchs de championnat face à Bordeaux (3-1) et Lorient (0-1), Marseille se déplace en Alsace pour poursuivre sa dynamique nationale. En Ligue des Champions en revanche, l'OM est mal au point avec trois revers en Grèce face à l'Olympiakos (1-0), au Vélodrome face à Manchester City (3-0) et à Porto (3-0). Beaucoup plus à l'aise en L1, l'OM pourrait marquer dans cette rencontre comme il l'a fait lors de 7 de ses 8 matchs de championnat cette saison, mais sa défense fébrile devra se méfier de l'attaque strasbourgeoise qui a retrouvé du mordant.