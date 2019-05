Pronostic Strasbourg OM : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Strasbourg pour doucher les derniers espoirs marseillais de l'OM

Le Racing Club de Strasbourg a réalisé une très belle saison, ponctuée par le gain de la Coupe de la Ligue. Les Alsaciens sont moins flamboyants depuis mais ont réussi à ne perdre qu’une seule rencontre depuis, face à Montpellier. Les hommes de Thierry Laurey reçoivent l’Olympique de Marseille en ouverture de la 35e journée et rêvent de s’imposer dans ce match de prestige. Cette saison, Strasbourg se montre à son avantage dans les grosses affiches, et a d'ailleurs sorti l'OM en Coupe de la Ligue. Les partenaires de Lala se subliment face aux grosses cylindrées et n'ont perdu que 4 matchs à domicile cette saison en Ligue 1, poussés par leur superbe public.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Si Strasbourg a déjà validé son ticket pour l’Europa League, les rêves européens marseillais ont pris du plomb dans l’aile avec la défaite concédée à domicile face à Nantes dimanche dernier (1-2). Si, avec 12 points en jeu et des futures confrontations directes entre concurrents à l'Europe tout est toujours possible, la piètre prestation délivrée face aux Canaris ne laisse pas présager d’un scénario favorable. La fracture semble plus ouverte que jamais entre joueurs apparaissant parfois résignés, supporters déçus et une direction qui prépare sans doute un gros chambardement pour la saison prochaine. Poussé par son public, Strasbourg devrait être en mesure d’accrocher un résultat face à des Marseillais dans le doute.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !