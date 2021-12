Pronostic Strasbourg OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg enchaîne face à l’OM

Le Racing Club de Strasbourg est la sensation de cette fin d’année en Ligue 1. Après avoir démarré doucement ce nouvel exercice, le club alsacien a passé la vitesse supérieure lors des dernières semaines. En effet, les Strasbourgeois restent sur 6 matchs sans la moindre défaite au cours desquels ils se sont défaits de Lorient, Bordeaux et Nice, pour des nuls face à Nantes, Reims et Monaco. Après avoir explosé Bordeaux à la Meinau (5-2), Strasbourg a confirmé sa forme du moment en surclassant une formation de Nice (0-3) qui vise les premiers rôles. La bonne série alsacienne permet au Racing d’occuper la 6place du classement, à 3 points du podium et de la 3e place détenue par l’Olympique de Marseille. Arrivé cet été, Julian Stephan réalise un excellent travail et peut compter sur l’excellente forme de Ludovic Ajorque. L’ancien Clermontois réalise une saison pleine avec 9 réalisations et 5 passes décisives. Le joueur réunionnais sera une nouvelle fois le fer de lance de l’attaque strasbourgeoise face à Marseille.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Olympique de Marseille a débuté la saison en proposant un jeu très plaisant. En plus de ces bonnes prestations, le club phocéen accumulait les points, laissant penser qu’il pouvait être un outsider pour le titre. Progressivement le jeu marseillais s’est délié, ce que confirment les derniers résultats. Après avoir signé plusieurs matchs nuls, les hommes de Sampaoli ont décroché deux victoires laborieuses face à Troyes (1-0) et sur la pelouse de Nantes (0-1). Le week-end dernier, les Olympiens sont retombés dans leurs travers en s’inclinant au Stade Vélodrome face à Brest (1-2). Ce revers a fait reculer l’OM en troisième place du classement. En milieu de semaine en Europa League, Marseille a une nouvelle fois assuré le service minimum face au Lokomotiv Moscou (1-0) grâce à une réalisation de Milik. Cette petite victoire permet à l’OM d’être rebasculé en Conference League. La bonne nouvelle des dernières rencontres vient de Gerson. En difficulté en début de saison, le milieu de terrain brésilien vient d’enchainer trois bonnes performances. Poussé par son exceptionnel public de la Meinau et en grande forme, Strasbourg pourrait faire mal à un OM plus timoré, et décrocher une victoire qui leur permettrait de se rapprocher du podium.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !