Pronostic Strasbourg Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

La Meinau, l’atout strasbourgeois face à Nîmes !

Le Racing Club de Strasbourg reçoit ce samedi le Nîmes Olympique dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Cette rencontre est importante pour les deux formations qui luttent pour le maintien. Les Alsaciens sont 18e avec 12 points soit un de plus que Nîmes qui est la lanterne rouge de Ligue 1. Ce difficile début de saison des Strasbourgeois est certainement une des conséquences de la campagne d'Europa League. Les hommes de Thierry Laurey ont repris la saison très tôt et ont laissé beaucoup de force lors de ces qualifications. Strasbourg est la pire équipe en déplacement de L1 mais se comporte plutôt bien à domicile. Poussé par son superbe public de la Meinau, Strasbourg a remporté ses trois derniers matchs disputés à domicile. De son côté, le Nîmes Olympique souffre et pointe à la dernière place. Bernard Blaquart a perdu de nombreux joueurs importants à l'intersaison et son équipe manque cruellement de talent. Combatifs et généreux, les Crocos s'arrachent pour prendre des points. Les Nîmois restent d'ailleurs sur trois matchs nuls, mais n'ont plus joué depuis une dizaine de jours puisque leur match contre Rennes a été reporté. Pour cette rencontre, nous voyons Strasbourg profiter de l'appui de son superbe public pour s'imposer face à Nîmes.