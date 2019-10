Pronostic Strasbourg Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Strasbourg enfonce Nice !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 8 autres sites vous permettent de parier sur ce Strasbourg - Nice :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vainqueur de la Coupe de la Ligue en mai dernier, Strasbourg a repris la saison très tôt pour participer aux barrages d’Europa League. Cette reprise rapide est certainement l'une des raisons des difficultés alsaciennes du moment. Le RCS est la lanterne rouge de L1 au début de cette 11journée. Les hommes de Laurey se sont inclinés à Marseille la semaine passée et ont confirmé leurs difficultés en déplacement où ils n’ont pris qu’un point en 5 matchs. A domicile en revanche, Strasbourg affiche une meilleure forme avec 8 points de pris, et des victoires lors des deux dernières réceptions face à Nantes et Montpellier, deux équipes bien classées.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Niçois sont prévenus, un déplacement à la Meinau n’est jamais de tout repos. Les Azuréens sont en plus dans un moment difficile et n’ont plus remporté le moindre match depuis la réception de Dijon. Le week-end passé, l’OGCN s’est incliné face au PSG et a également perdu deux cadres, Cyprien et Hérelle, qui ont été expulsés et seront absents de ce déplacement. Ces absences compliquent la tâche de Patrick Vieira, dont la formation reste sur trois défaites en déplacement : à Montpellier, Monaco et Nantes. Privés de cadres et en difficulté actuellement, Nice pourrait souffrir en Alsace et Strasbourg être en mesure de remporter une 3victoire consécutive à La Meinau.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg Nice encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !