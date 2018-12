Pronostic Strasbourg Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Strasbourg mieux que Nice !

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Strasbourg - Nice :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette dernière rencontre de l’année à la Meinau entre Strasbourgeois et Niçois se déroulera dans un contexte particulier, puisqu’il s’agira du 1match disputé en Alsace après la terrible attaque du 11 décembre. Les joueurs du RCS vont tenter d’apporter du bonheur à leurs supporters dans un quartier marqué par la récente actualité. Les hommes de Thierry Laurey viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue en dominant l’OM aux tirs aux buts. Cette bonne performance confirme les bonnes dispositions alsaciennes cette année. Très solide à domicile encore cette saison (4 victoires, 3 nuls et 1 défaite), Strasbourg a récemment accroché le PSG (2-2).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Auteurs de bons résultats mais mauvais dans le jeu, les Niçois en grande forme ont encore été décevants face à Guingamp mercredi. Battus aux tirs aux buts, les Aiglons ont dit adieu aux quarts de finale de Coupe de la Ligue. Les hommes de Vieira sont invaincus au cours des 7 derniers matchs de Ligue 1 mais reste sur 3 mauvais nuls (2 concédés à domicile contre Angers et une équipe B de Sainté, et chez la lanterne rouge Guingamp). Le coach azuréen, dont l'attaque est l'une des plus faibles de Ligue 1, va en plus devoir faire sans Saint-Maximin (blessé) et Balotelli (qu'il a écarté). Pour cette rencontre chargé d'émotion, Strasbourg devrait se transcender et l'emporter face à de biens faibles Niçois.- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(155€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus en EXCLU en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecavec