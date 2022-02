Pronostic Strasbourg Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Strasbourg – Nice avec des buts de chaque côté

L'affiche du samedi après-midi en Ligue 1 met aux prises le Racing Club de Strasbourg face à l'OGC Nice. Cette opposition concerne la course pour le podium puisque les Aiglons sont 3avec 3 points d'avance sur les Alsaciens. 4, le Racing est l'une des très belles surprises de la saison en ligue 1. La bande à Julian Stéphan se trouve devant des formations comme le Stade Rennais, l'Olympique Lyonnais ou l'AS Monaco, qui disposent de moyens largement supérieurs. En plus d'obtenir de très bons résultats, le club alsacien propose un jeu très agréable puisqu'il possède la deuxième meilleure attaque de la Ligue 1 (avec seulement 5 buts de moins que les stars du PSG). Le week-end dernier, les Alsaciens nous ont offert une nouvelle rencontre très agréable à suivre face à l'AS Saint-Etienne. Les deux équipes se sont livrées une belle bataille avec un match nul spectaculaire (2-2). Lors de ce match, Ludovic Ajorque a débuté sur le banc suite à une gêne durant la semaine précédant la rencontre. Homme fort de l'attaque strasbourgeoise (10 buts en Ligue 1 devant Diallo et Gameiro auteurs de 9 réalisations), le Réunionnais devrait être titularisé pour la réception de Nice.

En face, Nice fait partie des nouveaux ambitieux de la Ligue 1. Passé sous pavillon britannique avec la venue de Ratcliffe, le GYM possède une puissance financière conséquente qui devrait lui permettre d'être compétitif sur la scène européenne. Conscient de cette opportunité, Christophe Galtier, malgré son titre de champion avec le LOSC, a rejoint le club niçois. « Galette » réalise un très bon travail puisque son équipe se trouve sur le podium de la Ligue 1. De plus, les Niçois sont à une marche de la finale de la Coupe de France puisqu'ils affronteront Versailles la semaine prochaine en demi-finale. Dernièrement, l'OGC Nice a fait preuve d'inconstance dans ses prestations en se faisant surprendre à domicile par Clermont (0-1) et en passant au travers à Lyon (2-0). En revanche, les hommes de Galtier ont réagi le week-end dernier en dominant Angers (1-0) grâce à l'homme en forme du moment, Justin Kluivert. A l'instar de Strasbourg, le club azuréen possède une attaque de feu avec les Kluivert, Dolberg, Gouiri ou Delort. Ce choc entre Strasbourgeois et Niçois bien armés offensivement s'annonce ouvert avec des buts de chaque côté.