Pronostic Strasbourg Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes résiste à Strasbourg

Surprise de la saison passée, le Racing Club de Strasbourg a lutté jusqu'à l'ultime journée pour accrocher une place européenne. Le club alsacien a réussi à conserver ses éléments offensifs puisque le trio Ajorque – Gameiro – Diallo est toujours présent. Comme la saison passée, les hommes de Julian Stephan démarrent difficilement. Après 4 journées, ils n'ont toujours pas gagné le moindre match. Battu d'entrée par Monaco (1-2) à la Meinau, le RCS a ensuite aligné deux nuls face à Nice (1-1) et contre Reims (1-1). Samedi dernier, les Alsaciens se sont fait surprendre sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps par le promu Auxerre (1-0). Calé dans le bas de tableau, Strasbourg doit se reprendre pour ne pas se retrouver sous pression. Julian Stephan doit faire avec plusieurs absences dans le domaine défensif qui handicapent son équipe. En face, le FC Nantes a également été l'une des satisfactions de la saison dernière. Les Canaris ont notamment remporté la Coupe de France en dominant l'OGC Nice en finale (1-0) grâce à un penalty de l'excellent Ludovic Blas. Ce dernier, très convoité lors du mercato, devrait rester en Loire-Atlantique cette saison et jouer l'Europe avec les Canaris. Dominé dans le Trophée des Champions par un Paris Saint-Germain supérieur (4-0), Nantes a lancé son exercice en enchaînant deux nuls face à Angers (0-0) et Lille (1-1). Dominé de très peu au stade Vélodrome par l'Olympique de Marseille (2-1), le FCNA s'est repris la semaine passée en signant une très belle victoire face à Toulouse (3-1). Au rayon des absents, le milieu de terrain international Moussa Sissoko est blessé et devrait manquer ce déplacement en Alsace. Face à une formation strasbourgeoise amoindrie par des absences importantes en défense, Nantes semble en mesure d'accrocher au moins un nul à la Meinau. Comme sur 3 des 4 premiers matchs de L1 de la saison des deux équipes, on pourrait voir les 2 équipes marquer.