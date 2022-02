Pronostic Strasbourg Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg et Nantes dos à dos

Le Racing Club de Strasbourg est la belle surprise de la saison en Ligue 1. En effet, après 22 journées de championnat, le club alsacien occupe la 4place du classement général en devançant des formations comme Rennes, Monaco ou Lyon. Arrivé cet été en remplacement de Thierry Laurey, Julian Stéphan réalise un très bon travail. En forme ces dernières semaines, le Racing avait notamment battu l'OGC Nice à l'Allianz Riviera (0-3), Montpellier (3-1), Clermont (0-2) ou Metz (0-2). En revanche, la belle série alsacienne s'est stoppée lors de la dernière journée de Ligue 1 avec un revers face à Bordeaux (4-3) au terme d'une rencontre spectaculaire. En effet, Strasbourg possède la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain avec 44 buts inscrits. Le trio composé par Ajorque, Diallo et Gameiro a inscrit 26 de ses 44 buts. Le buteur réunionnais Ajorque réalise certainement son meilleur exercice en L1 avec également 7 passes décisives. A noter que Gameiro est forfait pour ce match.

A l'instar de Strasbourg, Nantes montre de très bonnes choses. Les Canaris occupent la 10place du classement mais n'accusent que 3 points de retard sur Strasbourg, 4. Depuis la reprise, les hommes de Kombouaré ont disputé 3 rencontres de championnat avec des fortunes diverses puisque les Nantais ont partagé les points avec Monaco à la Beaujoire (0-0), ont été battus à Nice (2-1) avant de s'imposer dans le derby face à Lorient (4-2). Buteur contre les Merlus, Kolo Muani est le meilleur réalisateur de son équipe avec 8 buts au compteur. L'attaquant nantais dispute sa dernière saison avec le FCNA et rejoindra Francfort cet été. La formation de Loire-Atlantique a de la réserve avec les excellents Ludovic Blas et Moses Simon, très percutants sur leurs côtés. Le week-end dernier, Nantes s'est défait de Brest en 8de finale de la Coupe de France (2-0) et retrouvera Bastia pour une place dans le dernier carré. Cette opposition entre deux formations assez proches et aux bonnes dynamiques semblables pourrait voir les 2 équipes se neutraliser et se quitter sur un match de parité.