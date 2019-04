Pronostic Strasbourg Montpellier : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Manchester City et Tottenham

Strasbourg constitue l'une des belles surprises de cette saison en France. Vainqueur de la Coupe de la Ligue, la formation alsacienne est ainsi d'ores et déjà assurée de disputer les tours préliminaires de Ligue Europa l'an prochain. En championnat, les hommes de Thierry Laurey ont là encore dépassé toutes les espérances et occupent le 9rang de Ligue 1. Ce bon parcours, l'équipe le doit en grande partie à un secteur offensif bien rôdé (2meilleure attaque du championnat). En pleine confiance et jouant libéré, Strasbourg a inscrit 13 buts lors des 5 dernières journées de championnat, tout en encaissant 9.
En face, Montpellier est actuellement 6de Ligue 1 et reste dans la course pour s'adjuger un strapontin européen via le championnat. Plutôt à l'aise hors de leurs bases, les Héraultais présentent le 4meilleur bilan du championnat à l'extérieur. Portés par un trio offensif très complémentaire composé du meneur de jeu Mollet et des attaquants Laborde et Delort, les hommes de Michel Der Zakarian n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets qu'à une seule reprise lors des 8 dernières journées de championnat. C'était sur la pelouse d'une formation niçoise très solide derrière. Entre une équipe strasbourgeoise qui joue libérée son football porté vers l'avant et une équipe de Montpellier qui a besoin de points pour l'Europe, on pourrait voir des buts ce samedi soir à La Meinau.