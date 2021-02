Pronostic Strasbourg Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Strasbourg et Montpellier, à fond sur la Coupe

Le Racing Club de Strasbourg a vécu un départ compliqué lors de cet exercice, englué dans la zone de relégation. Les Alsaciens se sont ensuite repris pour prendre un petit matelas d'avance sur la zone rouge. Mais les récents résultats des mal classés et les quelques dernières prestations décevantes des Alsaciens font que Strasbourg ne compte plus que 6 points d'avance sur la zone de relégation. Les Alsaciens restent sur 4 matchs sans la moindre victoire et ont notamment perdu des points importants face à trois adversaires à leur portée, Dijon (1-1), Brest (2-2) et Reims (0-1). Ce week-end, les hommes de Thierry Laurey se sont logiquement inclinés à Lyon (3-0) face à une formation rhodanienne en pleine réussite. De plus, le RCS n'a pas été aidé par l'expulsion rapide de Thomasson. Victorieux de la Coupe de la Ligue lors de la saison 2018-2019, Strasbourg fait sans doute de la CdF une priorité et espère revivre une épopée.

De son côté, Montpellier a enfin mis fin à sa spirale négative de 9 journées sans la moindre victoire. Rentrés au vestiaire avec un but de retard face à Dijon, les Montpelliérains sont revenus avec le couteau entre les dents et ont renversé le match en 13 minutes (score final 4-2). Gaëtan Laborde a sonné la révolte en inscrivant un doublé et en signant une passe décisive. Cette victoire donne au MHSC 13 points d'avance sur la zone de relégation. Calé dans le ventre mou de Ligue 1, la bande à Michel Der Zakarian va vouloir réaliser un parcours en Coupe. Cette opposition entre deux formations fébriles défensivement mais avec des potentiels offensifs indéniables devrait nous offrir des buts de chaque côté, comme lors de 8 des 9 derniers matchs du MHSC.