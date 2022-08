Pronostic Strasbourg Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Strasbourg – Monaco avec des buts de chaque côté

Strasbourg a réalisé une saison très cohérente l’an passé sous les ordres de Julian Stéphan. La formation alsacienne a rapidement assuré sa place dans l’élite et s’est même mise à rêver d’Europe. Les Strasbourgeois ont été parmi les Européens jusqu’à la dernière journée où leur lourde défaite face à Marseille (4-0) et la victoire dans le même temps des Niçois les ont propulsés hors des places qualificatives. Cet été, le club alsacien a perdu Caci parti à Mayence et Siby à Malmö, tandis que Guilbert est retourné à Aston Villa. Pour compenser le départ de ces latéraux, le RCS s’est fait prêter le Parisien Dagba. Le véritable coup de force du club alsacien est d’avoir su conserver ses trois joueurs offensifs majeurs ! Ajorque, Gameiro et Diallo. Les protégés de Julian Stéphan ont réalisé une préparation solide avec un bilan de 3 victoires, 2 matchs nuls et 1 seule défaite face à Cagliari. Les Alsaciens ont conclu leur préparation à Anfield en surclassant une équipe Bis de Liverpool (0-3). Cette victoire a cependant donné beaucoup de confiance aux Strasbourgeois.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Monaco a connu une saison particulière avec le licenciement de Niko Kovac en milieu de saison et la nomination de Philippe Clement. Le Belge a connu une entame laborieuse avant de voir son équipe finir en boulet de canon avec notamment 9 victoires de rang. Les Monégasques regretteront leur match nul à Lens (2-2) lors de la dernière journée qui les contraint à disputer les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Mardi dernier, l’ASM a donc affronté le PSV Eindhoven lors du match aller à Louis II. Menés au score, les Monégasques ont mis nettement plus d’intensité en seconde période pour parvenir logiquement à égaliser par l’intermédiaire de Disasi (1-1). Ce résultat laisse entrevoir une qualification possible au retour aux Pays Bas. Cet été, le club du Rocher a perdu son joyau Aurélien Tchouaméni, qui n’a pas su résister aux sirènes madrilènes. En revanche, les Volland, Golovin, Ben Yedder ou Martins composent toujours l’effectif de Philippe Clement et ont été rejoints par le Japonais Minamino et le Suisse Embolo. Monaco a montré de bonnes dispositions face au PSV mais se déplace dans une Meinau où il est toujours difficile de repartir avec un résultat. Cette affiche s’annonce ouverte avec des buts de chaque côté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg Monaco encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !