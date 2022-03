Pronostic Strasbourg Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Strasbourg – Monaco avec des buts de chaque côté

Le Racing Club de Strasbourg reçoit l'AS Monaco à la Meinau dans une rencontre importante pour la course aux places européennes. L'équipe alsacienne est l'une des grandes satisfactions de la saison avec sa 5place du classement général. Le Racing accuse seulement 3 points de retard sur le podium de Ligue 1. Lors des 9 dernières journées, le club alsacien ne s'est incliné qu'une seule fois face aux Girondins de Bordeaux (4-3). Solide, Strasbourg marque cependant un peu le coup lors des dernières journées avec 3 rencontres successives qui se sont terminées sur des matchs nuls face à Saint-Etienne (2-2), Nice (0-0) et Reims (1-1), avec donc 2 rencontres avec des buts marqués des deux côté et une autre cadenassée par des Aiglons réduits à 10. Impressionnant lors des 6 premiers mois, Ludovic Ajorque, à l'image de son équipe, connaît moins de réussite et n'a plus marqué depuis le derby de l'Est face à Metz pour le premier match de l'année 2022.

A l'inverse, Monaco fait partie des déceptions du championnat. En effet, attendu comme un candidat au podium, l'ASM se trouve actuellement en 8position avec 6 points de retard sur Marseille, troisième. Les Monégasques ont connu des désillusions lors des dernières journées avec des nuls face à Lorient et Bordeaux, deux équipes relégables. Ensuite, les joueurs de la principauté se sont inclinés à Louis II face à Reims (1-2), équipe du ventre mou. En Coupe de France, Monaco a été éliminé en demi-finale par le FC Nantes lors de la séance des tirs aux buts. Les hommes de Philippe Clement ont réagi le week-end dernier en s'imposant dans le choc de la journée face à l'Olympique de Marseille (0-1) sur une réalisation de Gelson Martins. Incapable d'enchaîner, les Monégasques se sont inclinés lors de leur 8de finale aller d'Europa League face à Braga (2-0) non sans avoir montré des choses offensivement. En manque de réussite devant le but, le club du Rocher a encaissé deux buts aux deux extrémités de la rencontre qui obligent le club monégasque à réaliser un exploit lors du retour. Cette rencontre entre Strasbourg et Monaco, deux formations joueuses, pourrait nous offrir des buts de chaque côté comme à l'aller (1-1) où Ajorque avait répondu à Ben Yedder.