Pronostic Strasbourg Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg face à la loco Monaco

Strasbourg vient de réaliser une très bonne prestation dans le stade Pierre-Mauroy face à Lille (1-1). En effet, les Alsaciens ont été tout proche de s'imposer mais ont concédé l'égalisation en fin de match. Buteur en début de match, Ludovic Ajorque a vu une autre de ses tentatives être magnifiquement sauvée par Mike Maignan. Ce point permet au club strasbourgeois de compter 5 points de plus que Nîmes, premier relégable, mais aussi de poursuivre sur sa série de trois matchs sans la moindre défaite. Dans une lutte pour le maintien intense, chaque point devrait compter en fin de saison. Mais ce mercredi, les Alsaciens font face à une formation monégasque en pleine bourre.

En effet, le club du Rocher revient comme un boulet de canon sur la tête de la Ligue 1. Les 10 victoires et 2 nuls obtenus lors des 12 dernières journées permettent à Monaco d'occuper la 4place du classement avec seulement 4 points de retard sur leader lillois. Des équipes de tête, la formation monégasque est celle qui a la meilleure dynamique. De plus, les hommes de Kovac n'ont pas perdu d'énergie en Coupe d'Europe cette saison puisqu'ils n'étaient pas qualifiés. Ce week-end, les Monégasques ont totalement dominé Brest mais sont tombés sur un Larsonneur en état de grâce. Peu en réussite, Ben Yedder a été remplacé par Jovetic qui a changé le cours du match en marquant ce premier but si important. L'Allemand Kevin Volland a ensuite conclu le travail sur un nouveau service de Golovin, double passeur décisif également entré en jeu (deuxième victoire 2-0 consécutive après celle obtenue face au PSG). La patte tactique de Niko Kovac se fait ressentir en Principauté. Le technicien croate s'adapte parfaitement à l'adversaire ou en cours de match comme il l'a fait dimanche dernier. De plus, dans cette dernière ligne droite, l'effectif monégasque est quasiment au complet. En pleine confiance, Monaco devrait aligner un nouveau succès à la Meinau face à Strasbourg.