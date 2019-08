Pronostic Strasbourg Metz : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Strasbourg – Metz : la Lorraine n’aura pas l’Alsace !

Le Racing Club de Strasbourg démarre la Ligue 1 avec une opposition face au voisin messin. Le club alsacien a déjà disputé trois matchs officiels en Europa League et vient tout juste de ramener un précieux succès de Bulgarie (0-1), après avoir passé un premier tour face au Maccabi Tel Aviv. Les Strasbourgeois sont déjà dans le rythme et ont remporté pour l'instant leur seul match joué dans une Meinau toujours aussi bouillante. Cet été, le club a réussi à conserver des cadres comme Jonas Martin ou le buteur réunionnais Ludovic Ajorque. De son côté, Metz est habitué à faire le yo-yo entre L1 et L2. Champions, les Grenats ont réussi une très belle saison dernière. Le club s'appuiera sur ses cadres Cohade, Sunzu, Diallo ou Boulaya et a recruté Ambrose, Centonze ou N'Doram pour les épauler. Pour ce premier match, nous voyons une formation strasbourgeoise bien en jambes s'imposer face aux Messins qui débutent par un match compliqué à l'extérieur et dont la préparation a été délicate.