Pronostic Strasbourg Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un derby Strasbourg – Metz avec des buts de chaque côté

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Strasbourg - Metz :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 6journée de Ligue 1 débute ce vendredi avec un derby de l’Est qui oppose le Racing Club de Strasbourg au FC Metz. Ces deux formations vivent une entame laborieuse. En effet, les Strasbourgeois occupent seulement la 15place du championnat tandis que les Lorrains sont 17es. L’équipe alsacienne a perdu sa charnière centrale cet été puisque Simakan est parti à Leipzig, et son capitaine Mitrovic a rejoint la Liga (Getafe). Au niveau des arrivées, Kevin Gameiro, retrouve son club formateur tandis que les Guilbert et Aholou ont prolongé l’aventure. Depuis le début de saison, Strasbourg n’a remporté qu’une seule rencontre lors de la réception de Brest (3-1) à la Meinau. Pour le reste, les Alsaciens ont également pris un point contre Troyes (1-1) mais se sont inclinés face à Angers (0-2), le Paris Saint-Germain (4-2) et en clôture de la 5journée contre l’Olympique Lyonnais (3-1). Avec ses problèmes défensifs mais une attaque toujours intéressante, Strasbourg a vu les filets trembler des deux côtés sur 4 de ses 5 premiers matchs.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Metz avait réalisé un exercice dernier intéressant, au cours duquel les Grenats étaient parvenus à obtenir leur maintien rapidement. Cette entame de saison laisse penser que cet exercice sera nettement plus compliqué. En effet, les hommes d’Antonetti n’ont toujours pas remporté le moindre match et se retrouvent sous pression à l’heure d’aborder ce derby de l’Est. Lors de la 1journée, les messins avaient été contraints de partager les points avec le champion de France lillois dans une rencontre qui leur tendait les bras (score final 3-3, égalisation de Yilmaz à la 96). Dans un jour sans à Nantes (défaite 0-2), le FC Metz a ensuite obtenu deux matchs nuls contre Reims (1-1) et le Clermont Foot (2-2). Le week-end dernier, la formation messine avait l’opportunité de se relancer face au promu troyen mais a au contraire coulé (0-2). Ce derby de l’Est s’annonce ouvert entre deux équipes qui ont des difficultés à imposer leur jeu. Comme lors des 2 confrontations de la saison passée et plusieurs matchs des deux clubs cette nouvelle saison (4/5 pour Strasbourg et 3/5 pour Metz), on devrait voir les 2 équipes marquer.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !