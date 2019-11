Pronostic Strasbourg Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Strasbourg peut faire un coup face à Lyon !

Le Racing Club de Strasbourg accueille Lyon dans le cadre de la 15journée de Ligue 1. Les Alsaciens ont connu un départ poussif certainement marqué par leur parcours en Europa League qui les a contraint de reprendre la saison mi-juillet. Dans la zone de relégation il y a quelques journées de cela, les hommes de Laurey se sont repris en remportant deux belles victoires face à Nîmes (4-1) et Amiens (4-0). Depuis le début de saison, Strasbourg se maintenait grâce à ses performances à domicile, où le Racing a remporté ses 4 dernières rencontres de Ligue 1. La saison passée, les Alsaciens avaient déjà réussi deux bonnes performances face à Lyon, en s'imposant au Groupama Stadium en Coupe de la Ligue (1-2) et en tenant bon à la Meinau (2-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Lyon est sur courant alternatif. Les Rhodaniens ont été capables de s'imposer à Leipzig ou face à Nice, mais ils ont aussi connu des désillusions à Marseille (2-1) ou à Saint-Pétersbourg ce mercredi (2-0). L'OL pouvait effectuer une bonne opération en Ligue des Champions face au Zenit mais a été puni par l'efficacité russe. Rudi Garcia va en plus être toujours privé de ses titulaires Depay, Mendes et Aouar. Ce match en Alsace s'annonce compliqué face à une formation strasbourgeoise très solide à la Meinau. Face à un Olympique Lyonnais qui n'aura eu que 2 jours de repos après son match joué en Russie, Strasbourg pourrait l'empoter.