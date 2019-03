Pronostic Strasbourg Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lyon sur sa lancée à Strasbourg !

Depuis leur qualification en finale de la Coupe de la Ligue, les Alsaciens ont décroché en Ligue 1 et n'ont plus remporté la moindre rencontre. Calé en milieu de classement et quasiment assuré du maintien, Strasbourg se tourne totalement vers cette finale face à Guingamp. Le week-end dernier en déplacement à Nice, le RCS s'est une nouvelle fois incliné (1-0) en réalisant une très mauvaise première mi-temps. L'absence de Jonas Martin, chef d'orchestre du milieu de terrain alsacien, se fait ressentir.

La tâche s'annonce délicate face à une formation lyonnaise ambitieuse lors de cette fin de saison. À quelques jours du match retour à Barcelone, l'OL croit à l'exploit et veut arriver en Catalogne avec le plein de confiance. Le week-end dernier, les Rhodaniens ont explosé Toulouse (5-1) et sont coutumiers des fins de saison canon. Le retour de Nabil Fekir, en meneur de jeu, apporte de la fluidité au jeu lyonnais. Les hommes de Bruno Génésio, lancés à la chasse à la seconde place, doivent s'imposer en Alsace pour mettre la pression sur les Lillois qui seront en déplacement le lendemain chez le rival stéphanois. Pour ce match, nous voyons les Lyonnais accrocher une victoire à la Meinau.