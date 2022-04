Pronostic Strasbourg Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon, match capital à Strasbourg

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Strasbourg - Lyon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Racing Club de Strasbourg est la grande surprise de la saison en Ligue 1. Actuellement, les protégés de Julian Stéphan comptent deux points de retard sur le troisième, Rennes, et 5 sur le dauphin du PSG, l’Olympique de Marseille. Dans cette dernière ligne droite, les Strasbourgeois veillent avant tout à finir à l’une des places qualificatives pour l’Europe. Avec 4 points d’avance sur l’AS Monaco, 6, le Racing a le droit à un joker. La formation alsacienne réalise une excellente année 2022 au cours de laquelle elle n’a perdu qu’à une seule reprise, sur la pelouse des Girondins de Bordeaux dans un match fou (4-3). Loin d’être flamboyants, les Alsaciens s’appuient sur leur solidité pour accrocher des résultats puisqu’ils n’ont encaissé que 3 buts lors des 8 dernières journées de championnat. Dernièrement, le club fait basculer les rencontres sur coup de pied arrêtés. Moins bien depuis quelques semaines, Ludovic Ajorque a retrouvé le chemin des filets lors de la victoire contre Lens (1-0) en inscrivant sa 11réalisation de la saison.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Olympique Lyonnais n’a plus de temps à perdre. La formation rhodanienne se trouve à la 9place du classement avec 6 points de retard sur les dernières places européennes occupées par Nice et Strasbourg. Les Lyonnais ne peuvent pas se permettre de perdre au risque de voir l’écart se creuser de façon irrémédiable. Globalement solide en 2022, le club de Jean-Michel Aulas a seulement perdu des rencontres importantes face à des adversaires directs qui ne leur ont pas permis de se replacer dans le haut de tableau. La dernière contre-performance date de la réception du Stade Rennais au Groupama Stadium où les bretons ont surclassé les Rhodaniens (2-4). Par la suite, les hommes de Peter Bosz sont allés prendre un point à Reims (0-0) avant de dominer le SCO d’Angers (3-2) le week-end dernier. Ce dernier succès a été dur à se dessiner, mais l’entré en jeu de Tete a été décisive. Arrivé du Shakhtar, le Brésilien a inscrit le but de la victoire. Le nouvel arrivé a été de nouveau décisif en milieu de semaine à Londres, en permettant à Ndombélé d’égaliser face à West Ham (1-1). Lyon doit ramener un résultat de son déplacement en Alsace pour ne pas hypothéquer ses chances de qualification pour une place européenne. Mieux désormais, l’OL pourrait pouvoir au moins prendre un point dans cette rencontre.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg Lyon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !