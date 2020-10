Pronostic Strasbourg Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lyon libéré face à Strasbourg

L'affiche du dimanche midi en Ligue 1 met aux prises le Racing Club de Strasbourg à l'Olympique Lyonnais. Très bons lors des deux dernières saisons, les Alsaciens sont en grande difficulté dans ce début d'exercice. Les hommes de Thierry Laurey ont remporté un match important face à la lanterne rouge dijonnaise (1-0) à la Meinau mais ont perdu toutes leurs autres rencontres. Avec seulement 3 points, Strasbourg fait partie des équipes qui se retrouvent déjà en zone de relégation. Les Strasbourgeois disposent d'un effectif de qualité qui devraient leur permettre de se sortir de ce moment difficile. Mais à la Meinau où il est d'habitude si performant mais où son public manque désormais, le RCS a inscrit un seul but (face à Dijon) et en a encaissé 5.

En face, l'Olympique Lyonnais est l'une des formations décevantes de ce début de saison. Demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais pointe à une triste 14place en Ligue 1. Le groupe de Rudi Garcia a été confronté à des velléités de départs de plusieurs de ses cadres, ce qui n'a pas aidé. La pression semble être cependant redescendue depuis la fin du marché des transferts. Au final, l'OL a conservé la plupart de ses éléments convoités, à savoir Aouar, Depay ou Dembélé et a attiré Paqueta, De Sciglio et Benlamri. Le seul départ notable à signaler est celui de Jeff Reine-Adélaïde, parti à Nice. Désormais totalement tourné sur le sportif, l'Olympique lyonnais devrait relancer la machine, qui reste sur trois nuls face à Nîmes, Lorient et Marseille. Pour cette affiche, Lyon devrait prendre le meilleur sur une formation strasbourgeoise dans le dur, même à la Meinau.