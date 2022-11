Pronostic Strasbourg Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg coince face à Lorient

Après avoir connu une saison fructueuse avec une très belle place dans le premier tiers du classement, Strasbourg n'y arrive pas lors de ce nouvel exercice. Les Alsaciens sont en 18position avec 2 points de retard sur Nantes, première formation non relégable. Le week-end dernier, le club strasbourgeois avait une belle opportunité de sortir de la zone rouge avec son déplacement à Ajaccio, alors avant-dernier au classement. Parfaitement rentrés dans leur match, les Alsaciens ont pris les commandes du match sur un coup-franc de Bellegarde et sur un lob de Kevin Gameiro. Avec un avantage de 2 buts après 20 minutes, on imaginait le Racing décrocher sa deuxième victoire de la saison. Il n'en fut rien car Strasbourg a craqué en 15 minutes en fin de 1période en encaissant 4 buts (score final 4-2). Cette défaite a fait très mal au club strasbourgeois. Cette semaine, le président Keller est venu sermonner ses joueurs et attend d'eux une réaction lors de la réception de Lorient.

En face, Lorient a réussi une excellente entame de championnat mais coince depuis quelques semaines. En effet, la formation bretonne reste sur 4 rencontres sans la moindre victoire et s'est même inclinée lors des 2 dernières journées face à Nice (1-2) et contre le Paris Saint-Germain (1-2). Néanmoins, Lorient a montré de bonnes choses notamment face au club de la capitale. Actuellement, les Merlus occupent la 6place du classement avec le même nombre de points que Marseille (4e) et Monaco (5e). En déplacement, Lorient est solide avec le 3bilan de la Ligue derrière le Paris Saint Germain et l'AS Monaco. De plus, le Nigérian Terem Moffi est revenu de blessure en fin de match face à Nice avant de marquer son 9but de la saison, déjà, face à Paris. Solide, Lorient devrait être en mesure de ramener un résultat de ce déplacement à la Meinau face à une formation de Strasbourg en plein doute.