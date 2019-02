Pronostic Strasbourg Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lille va chercher un résultat à Strasbourg !

Le Racing Club de Strasbourg a connu un début d'année 2019 tonitruant qui lui a permis de se qualifier pour la finale de la Coupe de la Ligue. Cependant, depuis leur qualification, les Alsaciens n'ont plus remporté le moindre match et se sont même inclinés à domicile face à Angers. La bande à Thierry Laurey va tout faire pour relancer la machine lors de ce match à la Meinau face à Lille. Déçu des récentes prestations de ses joueurs, le coach strasbourgeois pourrait apporter quelques retouches et donner de la fraîcheur à une effectif qui a beaucoup joué. Les Strasbourgeois restent sur 3 matchs sans victoire (2 défaites contre Angers et Saint-Etienne et 1 nul poussif à Caen dimanche dernier).

Ce vendredi, le RCS affronte une formation lilloise, 2de Ligue 1 avec 4 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais. Si les Nordistes n'ont pas réussi lors de la dernière journée à briser le verrou montpelliérain (0-0), ils n'ont toujours pas perdu en L1 en 2019 (5 victoires, 1 nul). Avec ses atouts offensifs, le LOSC veut profiter de la baisse de régime du RCS pour ramener un résultat et conforter son avance sur l'OL. Pour ce match, nous voyons les Lillois capables d'accrocher au moins un nul à la Meinau.