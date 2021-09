Pronostic Strasbourg Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg tient tête à Lille

Le Racing Club de Strasbourg a connu une entame de championnat délicate. En effet, les Alsaciens se sont inclinés deux fois consécutivement face à Angers (0-2) et contre le Paris Saint-Germain (4-2) avant d'être tenus en échec à la Meinau par le promu troyen (1-1). Finalement, les hommes de Julian Stéphan ont décroché leur premier succès lors de la réception de Brest (3-1). Cette victoire semble avoir lancé la saison des Alsaciens, qui ont remporté 3 de leurs 4 derniers matchs. Les Strasbourgeois ont notamment dominé le FC Metz dans le derby de l'Est vendredi dernier (3-0) avant de réaliser une très belle opération en milieu de semaine face au Racing Club de Lens (0-1) sur une réalisation de l'excellent Ludovic Ajorque. L'attaquant réunionnais, passé par Clermont, compte 3 buts et 3 passes décisives lors de ce début de saison. Point d'appui pour ses coéquipiers, l'attaquant alsacien possède également une très bonne technique comme en atteste ses statistiques.

De son côté, Lille tente de trouver son rythme de croisière. Champion la saison passée, le LOSC avait débuté cet exercice en remportant la Trophée des Champions face au PSG (1-0) grâce au portugais Xeka. Ensuite, les hommes de Gourvennec ont dû attendre la 4journée pour décrocher sa première victoire face à Montpellier (2-1). Inconstants, les Lillois se sont ensuite inclinés lors de deux déplacements consécutifs à Lorient (2-1) et dans le derby face à Lens (1-0). En milieu de semaine, les Lillois se sont repris dans leur stade Pierre Mauroy en dominant le Stade de Reims (2-1). Porté par son duo de buteurs, Yilmaz et David, Lille a décroché une précieuse victoire qui lui permet de s'éloigner de la zone de relégation. Sans victoire en déplacement, Lille devrait souffrir face à une équipe strasbourgeoise en confiance. Après ses deux premières victoires de la semaine, le Racing devrait être en mesure d'accrocher au moins un point face à Lille.