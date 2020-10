Pronostic Strasbourg Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille confirme à Strasbourg

Le Racing Club de Strasbourg sort de deux saisons intéressantes, au cours desquelles le club alsacien a remporté la Coupe de la Ligue et a participé à l'Europa League. Les hommes de Thierry Laurey connaissent en revanche un départ laborieux lors de ce nouvel opus. Les Strasbourgeois ont perdu 4 des 5 rencontres qu'ils ont disputées, face à Lorient, Nice, Saint-Etienne et Monaco. En revanche, le RCS a remporté un match important face à Dijon grâce à son capitaine Mitrovic lors de l'avant-dernière journée. Avec 3 points de pris après 5 journées, Strasbourg est dans le dur, comme le montre sa 18place.

En face, Lille est victime de son succès. Le club nordiste réussit d'excellentes saisons et perd lors des mercatos ses meilleurs éléments. Cet été, le brésilien Gabriel est parti à Arsenal tandis que la pépite nigériane, Victor Osimhen a rejoint les rangs du Napoli. Ces départs n'ont pas stoppé la dynamique lilloise puisque la bande à Galtier est toujours invaincue après 5 journées. Le LOSC s'est imposé face à Reims, Metz et Nantes, pour des nuls face à Rennes et l'Olympique de Marseille. Lille possède avec le PSG et Bordeaux la meilleure défense de Ligue 1 (2 buts concédés). En pleine forme, les Nordistes devraient s'imposer en Alsace face à une formation strasbourgeoise en plein doute.