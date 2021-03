Pronostic Strasbourg Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg – Lens : des buts de chaque côté

Dans une partie basse de tableau où les relégables n'abdiquent pas, le Racing Club de Strasbourg n'est toujours pas à l'abri de la relégation. En effet, le club alsacien compte seulement 6 points de plus que la première formation relégable, Nantes. Les hommes de Laurey pensaient avoir pris une avance significative lors de leur succès face à Monaco (1-0), mais vont devoir lutter jusqu'au bout pour se sauver. La semaine passée, les Alsaciens se sont montrés intéressants en Bretagne face à Rennes, mais n'ont pas été récompensés de leurs efforts (victoire des Rennais 1-0). Ce revers est venu stopper une série de 4 rencontres sans la moindre défaite avec des victoires face à Metz et Monaco, et des nuls contre Angers et Lille.

De son côté, Lens est toujours dans le coup pour les places européennes. En effet, la formation nordiste est actuellement en 6position avec le même nombre de points que l'Olympique de Marseille. Surpris en Coupe de France par le Red Star (3-2), Lens a partagé les points avec le FC Metz le week-end dernier (2-2) dans une rencontre plaisante comme souvent avec les Nordistes. Depuis le début de saison, les Sang et Or ont pris plus de points en déplacement que dans leur stade Bollaert. En effet, les Lensois sont invaincus à l'extérieur lors de leurs 6 derniers voyages. Adeptes des contre-attaques rapides, les Nordistes sont plus à l'aise en déplacement où l'équipe locale fait souvent le jeu. Avec Kakuta, Kalimuendo et Fofana, Lens possède des éléments capables de se projeter très rapidement. Pour ce match, on devrait voir des buts de chaque côté comme lors des 7 dernières rencontres de Lens.