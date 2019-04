Pronostic Strasbourg Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Strasbourg euphorique face à Guingamp

Quelle belle semaine pour le Racing Club de Strasbourg ! Victoire en Coupe de la Ligue, démonstration face à Reims (4-0), puis nul au Parc contre le PSG dimanche dernier. Les Alsaciens sont les seuls à avoir pris des points au Parc des Princes cette saison en Ligue 1. Impressionnant depuis le début de saison, le RCS a connu un passage plus délicat après sa demi-finale victorieuse face à Bordeaux en Coupe de la Ligue. Focalisés sur le titre dans cette coupe nationale, les Strasbourgeois ont lâché quelques matchs avant de revenir à leur niveau sur les derniers matchs. Libérés, les Strasbourgeois ont retrouvé leur panache et leur allant offensif en championnat. De plus, la bande de Thierry Laurey peut être est très performante à la Meinau devant son magnifique public. Guingamp retrouve donc son bourreau de la finale de la Coupe de la Ligue, pour un match tout aussi important. Les Bretons sont à la lutte pour le maintien et viennent de rater de peu les 3 points au Roudourou face à Monaco (score final 1-1 avec une égalisation monégasque dans les dernières minutes). Les hommes de Gourvennec ont remporté un seul de leurs 10 derniers déplacements, et c'était à Louis II alors que l'ASM vivait sa pire période. La Meinau n'est sans doute pas l'endroit idéal pour reprendre confiance. Pour cette revanche de la finale de la Coupe de la Ligue, un Strasbourg euphorique devrait s'imposer devant ses fans.