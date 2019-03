Pronostic Strasbourg Guingamp : Analyse, prono et cotes de la finale de Coupe de la Ligue

Une 3e Coupe de la Ligue pour Strasbourg face à Guingamp

Ce samedi soir au Stade Pierre Mauroy de Lille, le Racing Club de Strasbourg et l'En Avant Guingamp s'affrontent pour l'attribution du premier trophée français de la saison, la Coupe de la Ligue. Pour se qualifier, les Alsaciens ont dominé Lille (2de L1), Marseille (4), Lyon (3) et finalement Bordeaux, avec notamment 2 exploits signés au Vélodrome et au Groupama Stadium. Depuis leur qualification pour cette finale, les Strasbourgeois ont eu un relâchement compréhensible en Ligue 1. La bande à Thierry Laurey est totalement concentrée sur ce trophée, comme l'ensemble des supporters du Racing. Poussés par leurs bouillants fans qui seront entre 20.000 et 25.000, les Alsaciens vont tout faire pour ramener la coupe à la maison. De son côté, Guingamp est à la fois impliqué dans la lutte pour le maintien et dans le gain de cette Coupe de la Ligue. Le parcours guingampais est également clinquant puisque les hommes de Gourvennec ont éliminé Angers, Nice, le PSG et l'AS Monaco. Les Bretons ont donc réussi l'exploit de s'imposer au Parc des Princes en quart de finale et d'éliminer l'épouvantail de la compétition. Néanmoins, les Guingampais bataillent toujours en Ligue 1 pour le maintien, et a forcément perdu des forces pendant que Strasbourg n'a eu d'yeux que pour cette finale. Excellent cette saison, Strasbourg devrait être en mesure de s'imposer durant le temps réglementaire.