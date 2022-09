Pronostic Strasbourg Clermont : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont résiste à Strasbourg

Le Racing Club de Strasbourg sort d'une très belle saison au cours de laquelle il a été tout proche de décrocher une place en Coupe d'Europe. Cet été, le club alsacien est parvenu à conserver ses meilleurs joueurs mais ne connait pas la même réussite dans ce début d'exercice. En effet, les protégés de Julian Stéphan courent toujours après leur première victoire. Après 6 journées de Ligue 1, le club strasbourgeois affiche un bilan de 4 matchs nuls pour 2 revers face à Monaco et Auxerre. Cette mauvaise passe fait que le club se retrouve en 18position du championnat avec seulement 4 points au compteur. Porté la saison dernière par son trio offensif Ajorque – Diallo – Gameiro, Strasbourg dispose d'un des pires bilans offensifs de L1 avec seulement 5 buts inscrits, avec pourtant les mêmes hommes. Habituellement performant à la Meinau, le Racing reste sur deux matchs nuls face à Reims (1-1) et Nantes (1-1). Au pied du mur, le club alsacien doit rapidement réagir.

En début de saison, les observateurs de la Ligue 1 imaginaient plutôt Clermont en 18position et Strasbourg à la 8place. C'est l'inverse car les Auvergnats se montrent performants Malgré un mercato de nouveau agité, le Clermont Foot a déjà remporté trois succès face à Reims, Nice et lors de la dernière journée contre Toulouse. A noter que les clermontois ont également déjà affronté deux des leaders, à savoir le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille pour deux revers logiques, malgré quelques belles opportunités au Vélodrome. Au niveau des satisfactions, Gastien se réjouit de l'apport de Gonalons qui apporte toute son expérience, tandis que le portier Diaw réalise un gros début de saison. La surprise du chef est l'Autrichien Muhammed Cham-Saracevic très intéressant depuis son arrivée. Solide depuis l'entame de saison, Clermont pourrait décrocher un résultat face à une formation strasbourgeoise qui n'a toujours pas gagné.