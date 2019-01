Pronostic Strasbourg Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Strasbourg sur sa lancée face à Bordeaux !

Qualifiés en demi-finale de la Coupe de la Ligue et actuellement 5de Ligue 1, les Strasbourgeois réalisent une excellente saison. Cette semaine, Thierry Laurey avait décidé d’aligner une équipe largement remaniée face au PSG en Coupe de France pour une défaite logique (2-0). Le week-end passé, les Alsaciens ont donné une véritable leçon à Monaco (5-1) avec un très bon Ludovic Ajorque. L’ancien attaquant clermontois a mis 6 mois pour se familiariser avec la Ligue 1, mais vient d'inscrire 4 buts lors des 3 derniers matchs qu’il a disputés. Laurey sera privé de l’important Jonas Martin au milieu de terrain mais possède avec Fofana, Sissoko et Thomasson des éléments capables de compenser cette absence.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐A moins d’une semaine de la demi-finale de la Coupe de la Ligue qui oppose ces deux formations, les Girondins viennent pour frapper fort et mettre le doute dans les têtes alsaciennes. Les Bordelais viennent de remporter leurs deux derniers matchs, mais à chaque fois le contenu a été encore laborieux. A l’aller, le RCS s’était imposé au Matmut Atlantique et avait précipité le départ de Poyet. Pour cette rencontre, nous voyons une formation de Strasbourg étincelante s’imposer à la Meinau.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg Bordeaux encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !