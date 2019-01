Pronostic Strasbourg Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de la Ligue

1

Finale en vue pour Strasbourg face à Bordeaux !

Quatre jours seulement après leur rencontre en Ligue 1, Strasbourgeois et Bordelais se retrouvent en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Les Alsaciens ont fait de cette coupe une de leurs priorités. La Meinau devrait être en feu pour ce match décisif. Victorieux sur le gong face aux Girondins en Ligue 1 samedi, Strasbourg peut espérer un résultat semblable. Dans une ambiance surchauffée, ce match s'annonce plus mouvementé que celui de samedi dernier. Pour arriver à ce stade de la compétition, le RCS a successivement dominé Lille (2de Ligue 1), l'OM et l'OL (3). La formation de Thierry Laurey pratique un jeu très plaisant malgré l'absence de son meneur de jeu Jonas Martin, blessé. Samedi, Bordeaux a eu un premier aperçu de la réussite strasbourgeoise du moment en s'inclinant à la 93minute à la Meinau. Les Girondins vont tenter de corriger le tir par rapport au match de championnat. Kalu, suspendu samedi, ou Briand pourraient apporter de nouvelles solutions à Ricardo. Mais les Bordelais se sont déjà inclinés lors de leurs deux duels en Ligue 1 face aux Alsaciens (2-0 à l'aller et 1-0 au retour). A 90 minutes d'une finale, nous voyons les Strasbourgeois poussés par leur exceptionnel public s'imposer une nouvelle fois face à Bordeaux.