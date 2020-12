Pronostic Strasbourg Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg sur sa lancée face à Bordeaux

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Strasbourg - Bordeaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En difficulté depuis le début de saison, le RC Strasbourg s’est repris lors des dernières journées. En effet, les Alsaciens sont invaincus lors des 4 dernières rencontres avec des succès face à Nantes et Angers, pour des nuls contre Rennes et Metz. Cette bonne période a permis aux hommes de Thierry Laurey de sortir de la zone rouge. Strasbourg occupe désormais la 15place du classement avec 3 points d’avance sur le premier relégable, Lorient. Les Strasbourgeois viennent de remporter leurs deux derniers matchs en déplacement mais restent sur deux nuls à la Meinau. Dans une fin de tableau serrée, où plusieurs formations luttent pour leur maintien, Strasbourg veut poursuivre sur sa série d’invincibilité. Offensivement, le club alsacien a retrouvé de l’allant depuis l’arrivée de Diallo en provenance de Metz.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Bordeaux est calé dans le ventre mou du championnat. Les hommes de Jean-Louis Gasset possèdent 8 points d’avance sur les formations relégables et 7 de retard sur celles qui jouent l’Europe. Les Girondins ont connu un bon passage grâce à un excellent Hatem Ben Arfa, décisif à plusieurs reprises. En revanche, le club bordelais vient de s’incliner à Lille (1-2) et plus surprenant à domicile face à l’AS Saint Etienne (1-2). Les Bordelais se déplacent en Alsace pour aller accrocher au moins un point. En forme lors des dernières journées, le Racing Club de Strasbourg devrait accrocher au moins un nul face à Bordeaux.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !