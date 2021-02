Pronostic Strasbourg Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg – Angers : la lumière vient d’Ajorque ou de Diallo

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Strasbourg - Angers :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Racing Club de Strasbourg cherche de la constance. Alors qu’on pensait les Alsaciens partis pour assurer rapidement leur maintien suite à leurs trois victoires consécutives face à Nîmes (5-0), Lens (0-1) et St Etienne (1-0) début janvier, le club strasbourgeois a connu un passage difficile avec 4 journées sans la moindre victoire. De plus, les hommes de Thierry Laurey se sont inclinés en Coupe de France face à Montpellier à la Meinau (0-2). En revanche, les Strasbourgeois ont réagi de la plus belle des manières, dimanche dernier, en s’imposant dans le derby de l’Est lors de la dernière journée face à Metz (1-2). Ce succès, fortement apprécié par les supporters alsaciens, a également permis à Strasbourg de conserver ses 6 points d’avance sur le premier relégable. Dans une lutte pour le maintien intense, la formation alsacienne va tout faire pour prendre des points rapidement et compte pour cela sur son duo Ajorque-Diallo, qui a inscrit 50% des buts du RCS (17 sur les 34).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Angers fait partie de ces formations qui ne jouent plus grand-chose dans cette fin de saison. Avec 34 points, les hommes de Stéphane Moulin ont seulement besoin de quelques points pour assurer définitivement son maintien. Le SCO est moins bien ces dernières semaines, comme le confirment les 3 dernières journées sans le moindre succès. En effet, tenus en échec à Reims (0-0), les Angevins se sont ensuite lourdement inclinés face à Nice (3-0) et plus surprenant face à Nantes (1-3) le week-end dernier. A la peine en championnat, Angers s’est en revanche qualifié pour le prochain tour de la Coupe de France en dominant Rennes (2-1). Revigoré par son succès dans le derby de l’Est, Strasbourg compte sur son duo Ajorque – Diallo pour renverser un SCO désormais moins bien tenace en championnat.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Strasbourg Angers détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !