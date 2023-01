Pronostic Strasbourg Angers : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Strasbourg enfonce complètement Angers

Ce week-end marque l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 en 32de finale de la Coupe de France. L'une des affiches du vendredi soir nous offre un choc entre deux formations de l'élite avec Strasbourg qui reçoit Angers à la Meinau. Ces deux équipes vivent un calvaire en championnat puisqu'elles occupent les deux dernières places du classement. Rayonnant l'an passé, le Racing n'y arrive pas cette saison. Julien Stéphan est toujours le coach de cette équipe mais voit son avenir s'obscurcir à chaque nouvelle défaite. Pour son 1match après la Mondial, le RCS est allé s'incliner avec les honneurs au Parc des Princes face au Paris Saint Germain (2-1). Lors de cette rencontre, les Strasbourgeois ont réalisé une prestation convaincante mais n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique de fin de match. Le scénario fut même cruel puisqu'ils ont encaissé le but de la défaite à la 95minute sur un penalty de Mbappé. Malgré la défaite, le club alsacien était plutôt satisfait du contenu qui devait lui permettre d'être prêt dans le choc face à Troyes, important dans l'optique du maintien. Dans un match fou, Strasbourg s'est rapidement retrouvé mené de 2 buts mais a su revenir au score et prendre le contrôle du match. Comme souvent cette saison, les Alsaciens se sont montrés fébriles en fin de match en se faisant surprendre par l'ESTAC (2-3) pour un revers qui fait très mal. 19de Ligue 1, le RCS accuse 4 points de retard sur le 1non relégable. Ajorque, très bon l'an passé, est bien loin de son niveau lors de cet exercice. A l'instar de Strasbourg, Angers est aussi en grande difficulté mais contrairement au club alsacien, le SCO avait déjà connu une fin d'exercice compliqué l'an passé. Actuellement, la formation angevine végète en queue de tableau avec déjà 7 points de retard sur le 1non relégable. Avec 4 relégations à l'issue de la saison, l'horizon semble obscur pour le SCO. Lors de la coupure imposée par la Coupe du Monde, Angers a changé d'entraineur avec la nomination de Bouhazama à la place de Gérald Baticle. Ce changement ne semble pas avoir provoqué l'effet recherché puisque pour ses 2 premiers matchs le nouveau coach angevin a vu ses hommes s'incliner contre Ajaccio (1-0) adversaire direct pour le maintien mais aussi contre Lorient (1-2). Face aux Merlus, les Angevins ont longtemps pensé décrocher la victoire mais se sont écroulés en fin de rencontre en encaissant 2 buts lors des dernières minutes. Cette nouvelle contre-performance a sans doute assommer le SCO. De plus, les marocains Ounahi et Boufal, très bons avec leur sélection pendant le Mondial, ont des velléités de départ et devraient encore rater ce match. Devant son public, Strasbourg semble la formation la mieux placée pour se relancer dans ce choc d'équipes dans le dur, étant donné qu'Angers a tout de même perdu ses 9 derniers matchs. Comme sur les 6 dernières rencontres du Racing, on pourrait voir des buts marqués des deux côtés.