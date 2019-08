Pronostic Standard Zulte Waregem : Analyse, prono et cotes du match de Jupiler League

Le Standard peut enchaîner à la maison face à Zulte-Waregeme

Le Standard a réalisé une bonne saison dernière en se classant 3du championnat de Belgique, à quand même plus de 10 points de Genk et du FC Bruges. A l'intersaison, les Liégeois ont effectué une préparation tout à fait sérieuse en remportant 2 de leurs matches de préparation, en obtenant un nul et en ce concédant qu'une défaite. Vainqueurs de Nice lors de leur dernière répétition générale avant le début du championnat (2-1), les partenaires de Guillermo Ochoa ont ensuite lutté pour s'imposer face au Cercle Bruges (1-0) lors de la reprise. Mais ils n'ont rien lâcher pour aller arracher leur premier succès dans ce championnat à quelques secondes de la fin de la rencontre.

De son côté, Zulte-Waregem n'a pas forcément brillé l'an passé en ne se classant qu'à une banale 11place. Avec un bilan de 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites lors de la préparation, l'équipe ne s'est pas forcément montré à son avantage. D'ailleurs, cela s'est fait ressentir le week-end dernier avec une défaite inaugurale pour cette nouvelle saison contre le Malines (0-2). Plus embêtant pour Zulte, les meilleurs buteurs de l'an passé Hamraoui (15 buts) et Bogonda (6 buts) ont quitté le club. Aussi, le Standard pourrait profiter d'une équipe désormais affaiblie pour remporter son 2succès en autant de rencontres cette saison.