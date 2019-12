Pronostic Standard Liège Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Des buts entre le Standard de Liège et Arsenal !

Dans le groupe F d'Europa League rien n'est encore joué. Trois équipes peuvent toujours se qualifier : Arsenal, Francfort et le Standard de Liège. Les Belges au coup d'envoi des matchs est la formation la moins bien placée du trio. La bande à Preud'homme peut se qualifier mais est contrainte de s'imposer. Les Belges doivent l'emporter, soit avec une différence de buts importante face aux Gunners, ou soit en espérant une défaite de l'Eintracht à domicile. Lors du match aller à l'Emirates, le Standard avait coulé et avait encaissé un lourd 4-0 face aux jeunes d'Arsenal. Le club belge est sur une bonne dynamique de 5 matchs sans défaite et vient de concéder le nul à Mouscron (2-2). Troisième de Jupiler League, les Belges vont sans doute prendre des risques pour s'imposer.

En face, Arsenal connaît un passage compliqué. Les récentes contre-performances ont poussé le club à se séparer d'Unaï Emery. L'ancienne légende locale Ljungberg a été provisoirement nommée pour prendre sa succession. Le Suédois a connu un départ poussif avec un nul à Norwich (2-2) et une défaite contre Brighton (1-2). Cette semaine, Arsenal a mis fin à 9 matchs sans victoire en s'imposant à West Ham (1-3). Menés à la mi-temps, les Gunners ont renversé le match en seconde période sous l'impulsion du trio Martinelli, Aubameyang et Pépé. Le jeune brésilien Martinelli est l'une des rares satisfactions du côté d'Arsenal. Double buteur à l'aller, Martinelli devrait enchaîner une nouvelle titularisation. Ljungberg n'a pas encore changé cette équipe d'Arsenal qui marque toujours beaucoup mais encaisse aussi beaucoup. Cette rencontre entre une équipe de Liège dans l'obligation de s'imposer et celle d'Arsenal, impressionnante offensivement, devrait nous offrir plus de 2 buts comme à l'aller.