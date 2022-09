Pronostic Sporting Tottenham : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Tottenham s’en sort face au Sporting

La saison passée, le Sporting n'a pas réussi à défendre son titre de champion et a été battu par le FC Porto. En finissant 2, les joueurs de Ruben Amorim se sont évités de disputer des barrages. Comme souvent, le club portugais a été impacté par le mercato estival puisque 3 des meilleurs éléments sont partis : Palhinha à Fulham, Nunes à Wolverhampton, tandis que Sarabia est retourné à Paris. Dans le sens inverse, le Sporting s'est fait prêter le prometteur Trincao, qui n'est pas parvenu à s'imposer au FC Barcelone. Probablement la conséquence des nombreux départs de l'été, le Sporting a laborieusement débuté sur avec une seule victoire lors des 4 premières journées de championnat. Depuis la clôture du mercato, le club lisboète a retrouvé sa verve avec deux très beaux succès sur Estoril (0-2) et contre Portimonense (4-0) le week-end passé. Cette montée en puissance s'est fait ressentir en Ligue des Champions avec la large victoire obtenue en Allemagne face à l'Eintracht Francfort (0-3), victorieux de l'Europa League la saison passée. Porté par le talent de l'anglais Edwards et du feu-follet Trincao, le Sporting a pris 3 points précieux dans ce groupe homogène.

De son côté, Tottenham retrouve les joies de la Ligue des Champions. Sous la houlette de Mauricio Pochettino, le club londonien avait pris l'habitude de se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes et s'était même hissé en finale en 2019. Après des exercices décevants, Tottenham s'est relancé depuis l'arrivée d'Antonio Conte. Réputé pour avoir gagné partout où il est passé, le technicien italien est en train de bâtir une équipe pour être compétitive avec les plus grands clubs européens. Cette progression se fait ressentir dans cette entame de championnat puisque son équipe est toujours invaincue. Les Spurs n'ont perdu des points qu'à deux reprises lors des nuls concédés en déplacement à Chelsea (2-2) et à West Ham (1-1). Lors des autres rencontres, les Londoniens ont fait le job en dominant Southampton, Wolverhampton, Nottingham et Fulham. Pour son premier match de Ligue des Champions, Tottenham a souffert pour s'imposer face à une formation marseillaise bien en place, mais a su profiter de sa supériorité numérique pour faire la différence grâce à deux coups de tête de Richarlison (2-0). L'une des grandes forces du Tottenham de cette saison vient de sa profondeur de banc. En effet, Conte possède désormais un effectif plus riche en quantité et en qualité, alors qu'il était souvent dépendant des performances du duo Son – Kane lors des années précédentes. Avec Richarlison ou Kulusevski, les Spurs disposent d'un potentiel offensif intéressant. Toujours aussi solide défensivement, Tottenham devait parvenir à ramener au moins un nul de ce déplacement au Portugal.