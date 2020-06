Pronostic Sporting Tondela : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Le Sporting logiquement face à Tondela

Quatrième de cette Liga NOS avec un total de 46 points en 26 journées, le Sporting Portugal est distancé par le duo de tête qui se dispute le titre (Porto, Benfica), confirmant sa glissade dangereuse dans l'ombre des deux cadors du championnat depuis quelques années. Le Sporting doit faire attention car Braga se montre plus régulier depuis quelques saisons, et Famalicao et Rio Ave lorgnent sur les places européennes. Après un bon nul à Guimaraes pour la reprise, les partenaires de Jeremy Mathieu ont mis du temps avant de trouver la faille (64) pour finalement l'emporter sur le score de un but à zéro face à Pacos de Ferreira le week-end dernier.

En face, Tondela est 14du championnat portugais avec un total de 29 points après 27 journées. A priori, vu l'avance de 8 points sur le premier relégable Portimonense, les pensionnaires de l'Estadio Joao Cardoso (1 match en retard) devraient se maintenir à l'issue de cette saison. Cependant, Tondela devra encore gratter quelques points pour valider de manière définitive sa présence dans l'élite en août prochain. Concernés en cette fin de saison, les hommes de l'Espagnol Natxo Gonzalez ont tout d'abord obtenu le nul à Benfica (1-1) pour leur match de reprise, avant de faire chuter la lanterne rouge du Desportivo Aves (2-0) à la maison. A domicile, le Sporting devrait pouvoir s'imposer.