Pronostic Sporting Santa Clara : Analyse, prono et cotes du match de Liga Nos

Le Sporting continue sa bonne série à Santa Clara

de cette Liga Nos, le Sporting Portugal fait de très belles choses depuis la reprise. Remonté sur le podium, l'ancien club du néo-retraité Jérémy Mathieu va devoir néanmoins cravacher pour conserver sa position devant Braga. Invaincu depuis le retour du foot au Portugal, le Sporting a signé deux nuls contre Guimarães (2-2) et Moreirense (0-0), entrecoupés de 4 victoires contre le Paços de Ferreira (1-0), Tondela (2-0), Belenenses (3-1) et Gil Vicente (2-1). du classement, Santa Clara va se maintenir mais ne peut pas rêver d'Europe. Sans but précis sur cette fin de saison si ce n'est celui de finir à la meilleure place possible, le club reste sur deux défaites, concédées face à Boavista et Maritimo (1-0 à chaque fois). Ces deux revers face à des équipes également classées dans le milieu de tableau peuvent être le signe d'un manque de motivation de Santa Clara. A domicile et sur la lancée de ses bons résultats, le Sporting devrait s'imposer.