Pronostic Sporting Paços de Ferreira : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Les 2 équipes marquent entre le Sporting et Paços de Ferreira

Encore décevant pour la reprise (match nul 2-2 à Guimaraes en ayant joué en supériorité numérique la fin de match), le Sporting Lisbonne réalise une saison très moyenne. 4e du classement et éliminé d'Europa League, l'ancien club de CR7 ne rattrapera pas ni Porto ni le Benfica et va devoir cravacher pour retrouver la Ligue Europa la saison prochaine. Comme sur ce match de reprise, 6 des 8 rencontres jouées par le Sporting ont vu les filets trembler des deux côtés.

En face, le Paços de Ferreira occupe la seizième place du classement de Liga Nos, avec seulement 2 points d'avance sur le premier relégable, Portimonense, qui a encore signé un bon résultat mercredi (2-2 face à Benfica). Sous pression, le club a repris par une victoire sur la pelouse de Rio Ave (1-2), confirmant sa bonne forme d'avant la coupure où l'équipe avait battu Famalicao (2-1) et le Desportivo Aves (3-1) pour une défaite à Guimaraes (2-1). Les 4 derniers matchs du Paços de Ferreira ont donc vu les deux équipes marquer et ça devrait être encore le cas dans cette rencontre, d'autant que les deux clubs ont besoin de points et qu'ils nous avaient offert un match à buts à l'aller (victoire 1-2 du Sporting).