Pronostic Sporting OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Sporting revanchard

Marseille veut enchaîner en C1

Le Sporting sans Adan, Marseille et ses incertitudes

Les compo probables :

Le Sporting se rachète

Auteur d'une excellente entame de Ligue des Champions, le Sporting avait réussi un sans-faute lors des deux premières journées en dominant l'Eintracht à Francfort (0-3) et le favori du groupe, Tottenham (2-0) au Portugal, sans prendre de but. Avec 6 points au compteur, 5 buts inscrits et aucun encaissé, le club lisboète était en pleine confiance lors de son arrivée à Marseille. Après quelques minutes, cette confiance s’était décuplée avec l’ouverture rapide du score de Trincao. Dans un jour sans, le portier du Sporting Adan a ensuite multiplié les boulettes qui ont permis au club phocéen de renverser le match (4-1). Malgré ce faux-pas, le Sporting domine toujours son groupe et ferait un grand pas vers la qualification pour les 8de finale en cas de revanche prise à domicile ce mercredi. Sur la scène nationale, la formation lisboète doit se contenter de la 6place avec 6 points de retard sur Porto, 2e, et 9 sur le Benfica, qui domine actuellement la Liga Nos. Après avoir connu quelques contre-performances en début de saison, la bande à Ruben Amorim vient de s’imposer lors des 2 dernières journées contre Gil Vicente (3-1) et Santa Clara (1-2).Plein de bonne motivation lors de cette édition de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a été rattrapé par son passé. En effet, les Phocéens ont perdu leurs deux premiers matchs de cette édition contre Tottenham (2-0) et l’Eintracht Francfort (0-1). Suite à ces revers, l’OM devait faire face à un terrible bilan de 16 défaites lors des 17 dernières rencontres de Ligue des Champions. Lors du match aller dans un Vélodrome à huis clos, les Olympiens ont donc encaissé un but dès les premières minutes laissant présager d’un scénario catastrophe. Mais au contraire, sous l’impulsion d’un Alexis Sanchez déterminé, l’OM est revenu au score puis a fait la différence en supériorité numérique pour décrocher une victoire assez facile (4-1). Ces 3 points ont permis à l’OM de se relancer dans ce groupe puisqu’il ne compte qu’un point de retard sur les 2que sont Tottenham et l’Eintracht. En Ligue 1, le club marseillais a connu son premier faux pas de la saison en s’inclinant le week-end dernier à domicile face à la lanterne rouge du championnat, l’AC Ajaccio (1-2).Pour cette affiche, le Sporting ne pourra donc pas compter sur son portier titulaire, Adan, expulsé à l’aller. Son remplaçant Israel avait vécu une entrée décevante en étant trop court sur le corner victorieusement repris par Balerdi. Retour en revanche des cadres Coates et Porro. Du côté de Marseille, Kolasinac est forfait tandis que les internationaux Clauss et Guendouzi sont de retour à l'entraînement devraient pouvoir jouer. En attaque, le coach croate devrait s’appuyer sur l’expérience d’un Alexis Sanchez ou sur la confiance d’un Harit très bon à l’aller.: Israel - Inaçio, Coates, Reis - Porro, Morita, Ugarte, Nuno Santos - Trincão, Edwards, Gonçalves.: Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Bailly - Clauss (ou Kaboré), Guendouzi (ou Rongier), Veretout, Tavares - Gerson, Harit - Alexis Sanchez.Après avoir vécu une entame idéale lors des 2 premières journées de C1 et lors des premières minutes de son match face à Marseille, le Sporting a payé cash la piètre prestation de son portier Adan, coupable de grossières erreurs à plusieurs reprises. La formation portugaise espère se relancer lors ce match retour pour se placer idéalement dans la course aux 8es de finale. Pour cela les Portugais comptent notamment sur le talent d'Edwards (4 buts déjà cette saison). En déplacement, l’OM n’a plus remporté un match depuis 2011 en Ligue des Champions et reste même sur une série de 9 défaites consécutives. Solide et avec le retour des importants Coates et Porto, le Sporting devrait sortir vainqueur de ce duel face à un Marseille sans doute moins serein après sa victoire face à Ajaccio.Retrouvez le Pronostic Sporting OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !