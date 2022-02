Pronostic Sporting Manchester City : Analyse, pronos et cotes doublées sur le 1/8e aller de Ligue des Champions

Manchester City fait la différence dès l’aller face au Sporting!

Tombé dans un groupe homogène avec l’Ajax, le Borussia Dortmund et le Besiktas, le Sporting Lisbonne avait su tirer son épingle du jeu pour parvenir à se hisser en 8de finale de cette Ligue des Champions. Les Portugais avaient notamment remporté une rencontre importante à domicile face à Dortmund (3-1) pour devancer les Marsupiaux au classement. Vainqueur du championnat portugais l’an passé devant le FC Porto et le Benfica, le Sporting compte actuellement 6 points de retard sur le FC Porto. Le week-end dernier, les partenaires de Sarabia avaient l’opportunité de combler une partie de leur retard face aux hommes de Sergio Conceiçao. Au terme d’une rencontre très animée et émaillée par plusieurs incidents, le Sporting a dilapidé une avance de deux buts face au FC Porto (score final 2-2). L’équipe portugaise est en forme avec 5 matchs consécutifs sans la moindre défaite (4 succès et un nul). Dans les rangs du Sporting, on retrouve des éléments comme Sarabia, passé par le PSG, Ruben Vinagre (ex-Wolverhampton), l’Uruguayen Sebastian Coates, le buteur Paulinho et le dernier arrivé Slimani (Lyon).chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Finaliste malheureux de la dernière édition de Ligue des Champions, Manchester City rêve de faire mieux cette saison. Les Anglais ont remporté leur groupe très relevé en finissant devant le PSG et Leipzig. Lors de leur parcours, les hommes de Guardiola ont concédé deux défaites en déplacement sur la pelouse du Parc des Princes face aux Parisiens (2-0) et face aux Allemands de Leipzig (2-1), mais ils avaient dominé Paris et ils étaient déjà assurés de leur 1place sur leur déplacement en Allemagne. Lors de cette dernière rencontre, l’important latéral Kyle Walker a été expulsé et manquera donc les 8de finale de la LDC. En Premier League, les Citizens dominent le championnat, avec pas moins de 9 points d’avance sur Liverpool (qui lui-même possède 7 unités de plus que Chelsea, 3). Le week-end dernier, les Citizens se sont baladés face à une formation de Norwich qui lutte pour son maintien (0-4). Porté par un Sterling des grands soirs (auteur d’un triplé), le club mancunien s’est préparé idéalement pour ce déplacement au Portugal. Son bilan des 15 dernières journées en Premier League est incroyable avec 14 victoires pour un nul. La dernière défaite remonte à la réception de Crystal Palace à l’Etihad (0-2). Pour ce 8de finale aller, Guardiola déplore en plus de la suspension de Walker, la blessure de Jack Grealish. Supérieur à son adversaire, City devrait prendre une option pour la qualification dès ce match aller face au Sporting.- Remplissez votre formulaire avec l'offre "Cote doublée".- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire de City et gagnez- La cote du match nul et celle du Sporting sont également doublées si vous ne voyez pas City gagner (vous pouvez misez 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné).- Remplissez votre formulaire avec l'offre "Cote doublée".- Misez par exemple votre 1pari de 50€ ce MyMatch pour tentez de gagneravecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavecavec► Profitez des cotes doublées proposées par Winamax sur tous les 8es de finale aller de C1 mardi et mercredi :Retrouvez le Pronostic Sporting Manchester City encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !