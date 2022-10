Pronostic Sporting Eintracht Francfort : analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Sporting - Eintracht : Francfort accroche un résultat à Lisbonne

Dans ce groupe D où toutes les équipes peuvent encore se qualifier, le Sporting et l'Eintracht jouent gros ce mardi soir. Le club portugais est actuellement en 2position avec un seul point de retard sur le premier, Tottenham. Les joueurs d'Amorim sont dans l'obligation de s'imposer pour ne pas dépendre du résultat de l'autre rencontre. La semaine passée, le Sporting a été pendant de longues minutes la formation la plus en vue dans le Nord de Londres, avec notamment une très belle ouverture du score de l'ancien Spurs Edwards. En fin de rencontre, Tottenham a poussé et a été tout proche de s'imposer (1-1 au final). Ce bon nul est venu essuyer les 2 défaites concédées face à l'OM. En Liga Nos, les partenaires de Coates ne sont pas dans leur meilleure forme avec plusieurs contre-performances dont la plus récente contre Arouca (1-0) le week-end dernier. Suite à ce revers, les Lisboètes accusent 12 points de retard sur le Benfica.

En face, l'Eintracht Francfort est quant à lui contraint de s'imposer pour se qualifier pour les 8de finale. Les hommes de Glassner avaient pourtant connu une entame douloureuse avec une lourde défaite à domicile contre ce même Sporting (3-0). Depuis ce revers, les Allemands sont montés en régime en remportant notamment leur double confrontation face à Marseille. La semaine passée, l'ancien nantais Kolo Muani a offert la victoire à son équipe contre les Phocéens. Après avoir remporté 4 rencontres consécutives, l'Eintracht a vu sa belle série s'arrêter contre le Borussia Dortmund le week-end dernier (1-2) malgré une nouvelle réalisation du japonais Kamada. En regain de forme malgré ce revers face à une belle équipe de Dortmund, Francfort devrait être en mesure d'accrocher un résultat à Lisbonne, face à un Sporting pas au mieux. Avec deux équipes qui auront cette envie de s'imposer pour aller chercher une qualif, on pourrait voir les filets trembler des deux côtés.