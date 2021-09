Pronostic Sporting Ajax Amsterdam : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Sporting solide à domicile face à l’Ajax Amsterdam

Profitez de 200€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Sporting Ajax Amsterdam chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après 19 ans d’attente, le Sporting a de nouveau remporté le championnat la saison dernière. La formation portugaise a devancé ses grands rivaux de Porto et du Benfica. Ce titre leur permet de participer à la Ligue des Champions, où ils sont tombés dans un groupe qui comprend également l’Ajax, Dortmund et le Besiktas. Cette poule ouverte permet au Sporting d’envisager une qualification pour les 8de finale. Après avoir remporté la SuperCoupe du Portugal face à Braga en tout début de saison, le Sporting a réalisé une excellente entame en championnat avec 3 succès lors des 3 premières journées face à Vizela, Braga et Belenenses. Lors des deux dernières rencontres, les partenaires de Coates ont en revanche été tenus en échec par Famalicao et le FC Porto. Le Sporting a perdu plusieurs joueurs cet été, notamment Nuno Mendes parti au PSG. En revanche, la formation portugaise peut toujours compter sur les Paulinho, Cabral, Palhinha et désormais sur Sarabia, arrivé en prêt du PSG.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Egalement tenant du titre dans son championnat, l’Ajax a remporté un nouveau sacre devant le PSV Eindhoven. Qualifié donc pour cette C1, la formation néerlandaise n’avait pas réussi à sortir de la phase de groupe l’an passé, où elle avait été dominée par Liverpool et l’Atalanta Bergame. Basculé en Europa League, les Néerlandais s’étaient arrêtés en quart de finale face à la Roma (3-2). Pour lancer cette nouvelle saison, l’Ajax a été surclassé en SuperCoupe des Pays Bas par le PSV Eindhoven (0-4). Ensuite, les partenaires de Daley Blind se sont repris en Eredivisie avec des succès sur Nimègue (5-0), le Vitesse Arnhem (5-0) et Zwolle (0-2), pour un nul face à Twente (1-1). Erik Ten Hag s’appuie sur une ossature composée des Blind, Klaassen, Berghuis, Tadic, Antony et Haller. Arrivé de West Ham, l’ancien international espoirs s’est parfaitement intégré dans son nouveau club et a déjà inscrit 4 buts cette saison. A domicile, le Sporting devrait être en mesure de rester invaincu cette saison, face à un Ajax qui a perdu son seul gros match depuis la reprise.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(453€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Sporting Ajax Amsterdam détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !