Pronostic Spezia Genoa : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Match important ce mardi pour le maintien en Serie A entre le 17Spezia, et celui qui le suit au classement, le Genoa. Premier non relégable, la Spezia a perdu 4 de ses 5 derniers matchs, pour 1 victoire face au promu, la Salernitana à domicile (2-1). Comme ce match, 5 des 6 dernières rencontres de la Spezia ont vu des buts être marqués des deux côtés. Premier relégable, le Genoa devrait comme La Spezia se battre pour son maintien en Serie A. Les hommes de Ballardini n'ont gagné qu'1 seul match depuis le début de saison sur 9 journées disputées, et c'était pour son match de la 3journée à Cagliari (2-3). Il y a 10 jours, le Genoa a affiché un très bel état d'esprit pour revenir de 2 buts face au Sassuolo (2-2), mais vendredi il a cédé au Torino (3-2) dans un nouveau match à buts et avec la 6réalisation de Mattia Destro. 7 des 7 derniers matchs du Genoa ont vu des buts des deux côtés, et on devrait voir une nouvelle rencontre ouverte ce mardi soir face à La Spezia.