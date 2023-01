Pronostic Spezia Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L'Atalanta reprend fort sur la pelouse de La Spezia

Déjà en difficultés la saison passée mais maintenue, La Spezia s'attend à devoir se battre pour sa survie jusqu'à la fin de cet exercice. 17et donc première équipe non relégable, le club avait su prendre de l'avance sur la zone rouge (6 points désormais) en finissant bien avant la trêve causée par la Coupe du Monde face à deux équipes en difficultés à cette époque : match nul à domicile contre l'Udinese (1-1) et victoire sur la pelouse de la lanterne rouge Vérone (1-2). Avant cela, La Spezia n'avait cependant su prendre qu'1 point sur les 6 journées précédentes.

L'Atalanta était dans une dynamique contraire à la Spezia avant la coupure internationale. En effet, les Bergamasques avaient démarré tambours battants mais ont lâché du lest sur les dernières journées (3 défaites consécutives face au Napoli, Lecce et l'Inter). En revanche, avec 5 victoires sur ses 7 déplacements, l'Atalanta est la 3meilleure équipe à l'extérieur de Serie A. De plus, les hommes de Gasperini ont montré de belles choses lors des amicaux pré-reprise avec notamment un nul face à l'Eintracht Francfort et des larges victoires contre Nice et le Bétis (0-3). 6de Serie A et avec l'envie de retrouver le top 4, l'Atalanta pourrait l'emporter.