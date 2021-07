Pronostic Sparta Prague Rapid Vienne : Analyse, cote et pronostic du match de qualification pour la Ligue des Champions

Le Sparta Prague s’impose face au Rapid Vienne

Second de son championnat national derrière le grand rival du Slavia Prague, le Sparta est contraint de passer par les barrages pour pouvoir intégrer la phase de poule de la Ligue des Champions. La formation tchèque est mal partie puisqu’elle s’est inclinée à l’aller en Autriche (2-1), alors qu’elle avait ouvert le score par l’intermédiaire de Krejci. Le week-end dernier, le Sparta a débuté son championnat par un succès contre le Sigma Olomouc (3-2). Le milieu de terrain Ladislav Krejci s’est de nouveau mis en évidence en signant une nouvelle réalisation. La saison dernière, le club tchèque avait participé à l’europa League, où il avait été dominé par le Milan AC et le LOSC lors de la phase de poule. Le jeune attaquant Adam Hlosek est l’un des grands espoirs du football tchèque. L’an passé, le néo international avait inscrit 15 buts sur la saison.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Rapid Vienne a également terminé en seconde position de son championnat derrière le RB Salzbourg, devenu la référence du foot autrichien. Mal partie dans son match face au Sparta, l’équipe viennoise peut remercier son meneur de jeu Knasmuller, auteur d’un doublé décisif (score final 2-1). La formation autrichienne a déjà repris les compétitions nationales avec une large victoire en Coupe face à une équipe évoluant dans les divisions inférieures, le Wiener Viktoria (6-0). En revanche, pour débuter son championnat, le Rapid Vienne a été surpris à domicile par Hartberg (0-2). A l’instar du Sparta, le club autrichien n’était pas parvenu à sortir de son groupe d’Europa League, dominé par Arsenal et Molde. Devant son public, le Sparta Prague semble en mesure de renverser le Rapid Vienne.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sparta Prague – Rapid Vienne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !