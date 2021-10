Pronostic Sparta Prague Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

La passe de 3 pour Lyon face au Sparta Prague

Le Sparta Prague retrouve un nouveau club français sur sa route. En effet, l’an passé, la formation tchèque avait affronté Lille en Europa League pour deux défaites face aux Nordistes (2-1 et 4-1), et cette saison, le Sparta s’est de nouveau incliné lors de ses deux confrontations face à l’AS Monaco en barrage de la Ligue des Champions (0-2 et 3-1). Rebasculé en Europa League, la formation tchèque est allée chercher un nul à Brondby (0-0) avant de s’imposer face aux Glasgow Rangers (1-0). En seconde position du groupe, le Sparta pourrait réaliser une très bonne opération en s’imposant face à l’Olympique Lyonnais. Au niveau national, la formation praguoise est actuellement calée en seconde position à 4 points de Plzen.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Absent des compétitions européennes l’an passé, l’Olympique Lyonnais n’a pas manqué son retour dans cette Europa League. En effet, les Rhodaniens se sont imposés à Ibrox Park face aux Glasgow Rangers (0-2) avant de confirmer face à Brondby (3-0) au Groupama Stadium. Avec deux succès, 5 buts inscrits et 0 encaissé, l’OL réalise une excellente entame. Un succès en terre tchèque ce jeudi permettrait aux hommes de Peter Bosz de faire un grand pas vers la qualification. En Ligue 1, la formation lyonnaise cherche une certaine régularité. En effet, capable de battre Monaco (2-0) le week-end dernier, Lyon avait été auparavant tenu en échec par l’AS Saint-Etienne, la lanterne rouge, dans le derby (1-1). Pour cette rencontre européenne, l’OL pourra compter sur ses cadres et notamment sur Lucas Paqueta impressionnant cette saison et dont l’entrée a été décisive face à Monaco le week-end dernier alors qu'il avait joué 2 jours auparavant avec le Brésil. Victorieux de ses deux premiers matchs dans cette C3, Lyon devrait être en mesure de dominer le Sparta, récemment battu par Lille et Monaco.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sparta Prague Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !