Pronostic Sparta Prague Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Un bon Lille sur sa lancée face au Sparta Prague

Le Sparta Prague a terminé en troisième position dans son championnat national. Le club tchèque s'est ainsi qualifié directement pour la phase de groupe de l'Europa League. En championnat, le Sparta réalise un excellent départ avec 6 victoires en autant de matchs. Les Praguois devancent les rivaux du Slavia et de Plzen. 13 des 20 buts inscrits par le club de Prague l'ont été par trois hommes, Julis (6 buts), Hlozek (4 réalisations et 4 passes) et Dockal (3 buts). Lille est prévenu et devra se méfier d'une équipe en pleine confiance. A l'instar de leur adversaire, les Nordistes réalisent un excellent départ en Ligue 1. Les hommes de Galtier se sont largement imposés dans le derby du Nord face à Lens (4-0) et ont pris à cette occasion la tête du championnat. Les Lillois ont seulement laissé échapper des points en route face à Rennes (1-1) et Marseille (1-1), deux équipes qui disputent la Ligue des Champions. Le club nordiste a passé un cap depuis l'arrivée de Galtier : le LOSC est régulier dans ses performances et fait partie des 4 meilleures formations en France. Auteur d'un recrutement intéressant, Lille possède l'effectif pour lutter sur les deux tableaux. De plus, les Nordistes sont conscients que le Sparta Prague est l'adversaire le plus faible d'un groupe qui comprend le Celtic et le Milan et doit devra faire le maximum pour s'imposer. Pour cette affiche, le LOSC sur une bonne série, pourrait s'imposer face au Sparta.